Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 20 июля после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 20 июля, понедельник. В итоге после выходных стали выше курс доллара и курс евро и понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 20 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8938 белорусского рубля, 1 евро — 3,3102 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6963 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 17 июля, субботу, 18 июля, и воскресенье, 19 июля, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля понизился в понедельник, 20 июля. Заметнее после выходных в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0092 белрубля, курс евро подрос на 0,0027 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0093 белрубля.
Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и лимитах топлива в стране.