Касперская считает, что ИИ в России должен работать на военные цели

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны работать в России на военные цели. Такое мнение в интервью ТАСС выразила президент компании InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«В большей степени стране нужны технологии, которые работают на противодействие противникам, потому что на Россию нападают со всех сторон. Например, тот же искусственный интеллект должен работать именно на военные цели и решать военные задачи. ИИ — технология двойного применения», — сказала она.
При этом Касперская оговорилась, что не знает, каков уровень ИИ в России в военной сфере, поскольку с ней не связана. «Из общих технических соображений усилия вкладывать надо именно туда, — отметила она. — В обнаружение объектов, выявление передвижных целей по косвенным признакам, автоматические контратаки».
Недавно на встрече президента РФ с выпускниками высших военных учебных заведений министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ активно внедряют элементы ИИ, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления. ИИ в дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей, навигации. По его словам, ИИ внедряется и в противовоздушную оборону, этот результат должен быть реализован к ноябрю.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 21 июля.