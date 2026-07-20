Касперская считает, что ИИ в России должен работать на военные цели

При этом Касперская оговорилась, что не знает, каков уровень ИИ в России в военной сфере, поскольку с ней не связана. «Из общих технических соображений усилия вкладывать надо именно туда, — отметила она. — В обнаружение объектов, выявление передвижных целей по косвенным признакам, автоматические контратаки».