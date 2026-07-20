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В Москве ограничили работу двух аэропортов

В аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения — аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Работа аэропорта Жуковский была приостановлена полностью, сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения — аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Работа аэропорта Жуковский была приостановлена полностью, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве. Вчера на подлете к Москве силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня ночью об ударах по городу пока не сообщалось.

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