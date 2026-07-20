В Москве ограничили работу двух аэропортов

В аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения — аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Работа аэропорта Жуковский была приостановлена полностью, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве. Вчера на подлете к Москве силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня ночью об ударах по городу пока не сообщалось.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше