Где самые высокие пенсии в России: обнародованы новые данные

В России средняя пенсия в июне составила 25 402 рубля. При этом сразу в нескольких регионах отметили выплаты выше 37 тысяч. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистику.
Наиболее высокая средняя пенсия зафиксирована вновь на Чукотке. Она составила 42 270 рублей.
Высокие пенсии также отмечены в Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском АО. В этих регионах выплаты составили в среднем более 37 тысяч рублей.
В 2026 году пенсии в стране будут повышаться поэтапно. Отдельные категории граждан смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. До конца года предусмотрены и дополнительные перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров. С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты работающим пенсионерам без необходимости подачи заявлений.