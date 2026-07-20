Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где самые высокие пенсии в России: обнародованы новые данные

Средняя пенсия в России составила 25 402 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В России средняя пенсия в июне составила 25 402 рубля. При этом сразу в нескольких регионах отметили выплаты выше 37 тысяч. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистику.

Наиболее высокая средняя пенсия зафиксирована вновь на Чукотке. Она составила 42 270 рублей.

Высокие пенсии также отмечены в Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском АО. В этих регионах выплаты составили в среднем более 37 тысяч рублей.

В 2026 году пенсии в стране будут повышаться поэтапно. Отдельные категории граждан смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. До конца года предусмотрены и дополнительные перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров. С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты работающим пенсионерам без необходимости подачи заявлений.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше