Где самые высокие пенсии в России: обнародованы новые данные

В 2026 году пенсии в стране будут повышаться поэтапно. Отдельные категории граждан смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. До конца года предусмотрены и дополнительные перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров. С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты работающим пенсионерам без необходимости подачи заявлений.