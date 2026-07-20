Глава Минприроды рассказал о создании инфраструктуры для обращения с отходами

С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 млн тонн в год, сообщил в интервью «Ъ» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это позволило снизить полигонное захоронение на 18%, уже почти 60% отходов сортируется.