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Глава Минприроды рассказал о создании инфраструктуры для обращения с отходами

С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 млн тонн в год, сообщил в интервью «Ъ» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это позволило снизить полигонное захоронение на 18%, уже почти 60% отходов сортируется.

Источник: Коммерсантъ

С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов общей мощностью 41,6 млн тонн в год, сообщил в интервью «Ъ» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это позволило снизить полигонное захоронение на 18%, уже почти 60% отходов сортируется.

«Конечно, стране нужно больше инфраструктуры. Нужно еще порядка 400 объектов, чтобы достичь обозначенных целей», — сказал министр. Он напомнил, что поставленная президентом цель — к 2030 году добиться полной сортировки отходов, снизить их захоронение в два раза и 25% вовлекать во вторичный оборот.

Для достижения этого регионам предложены меры поддержки: льготное финансирование за счет облигаций «Регионального экологического оператора», концессионные соглашения с регионами с низкой бюджетной обеспеченностью, механизм льготного лизинга спецтехники.

Подробнее — в интервью Александра Козлова «Ъ».