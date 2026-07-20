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Глава Минприроды Козлов рассказал о федеральном проекте «Генеральная уборка»

До 2030 года за счет федеральных средств необходимо ликвидировать не менее 50 самых опасных объектов накопленного вреда, сказал в интервью «Ъ» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали уже свыше 1,3 тыс. бесхозяйных объектов — это свалки, заброшенные промплощадки, шламонакопители, карьеры.

Источник: Коммерсантъ

До 2030 года за счет федеральных средств необходимо ликвидировать не менее 50 самых опасных объектов накопленного вреда, сказал в интервью «Ъ» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали уже свыше 1,3 тыс. бесхозяйных объектов — это свалки, заброшенные промплощадки, шламонакопители, карьеры.

Министр отметил, что в федеральный проект «Генеральная уборка» включены «такие сложные гиганты», как полигон токсичных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области, бывшие производственные площадки «Усольехимпрома» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области.

Отбор проектов продолжается. «Чтобы получить федеральное финансирование, нужна разработанная проектная документация на объект, — пояснил Александр Козлов.— Пока отобраны пять объектов. Это свалки в городах Приозерск Ленинградской области и Зима Иркутской области, территория бывшей птицефабрики в Мурманске, очистные сооружения и бывший полигон в Херсонской области». По его словам, до конца года «пройдет еще ряд отборов».

Подробнее — в интервью Александра Козлова «Ъ».

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