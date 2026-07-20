Глава Минприроды Козлов рассказал о федеральном проекте «Генеральная уборка»

Отбор проектов продолжается. «Чтобы получить федеральное финансирование, нужна разработанная проектная документация на объект, — пояснил Александр Козлов.— Пока отобраны пять объектов. Это свалки в городах Приозерск Ленинградской области и Зима Иркутской области, территория бывшей птицефабрики в Мурманске, очистные сооружения и бывший полигон в Херсонской области». По его словам, до конца года «пройдет еще ряд отборов».