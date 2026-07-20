Титов: российские вина в могут занять нишу на рынке США

«Мы по-прежнему считаем, что очень можем быть в своей нише на американском рынке вин. Не только водки, но вин. Поэтому, как только что-то политически решится, конечно, сюда пойдет поток. Тем более, что европейские вина все дороже на американском рынке, — сказал Титов, являющийся основным акционером группы компаний “Абрау-Дюрсо”. — Конечно, это процесс не одного дня, как устойчивое развитие, развивается много лет. Но по уровню, по качеству — у нас сегодня уже много вин, которые вполне могут конкурировать с европейскими».