Титов: российские вина в могут занять нишу на рынке США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Российские вина после отмены санкций США на алкоголь из РФ способны занять свою нишу на американском рынке вин и конкурировать с европейскими. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Мы по-прежнему считаем, что очень можем быть в своей нише на американском рынке вин. Не только водки, но вин. Поэтому, как только что-то политически решится, конечно, сюда пойдет поток. Тем более, что европейские вина все дороже на американском рынке, — сказал Титов, являющийся основным акционером группы компаний “Абрау-Дюрсо”. — Конечно, это процесс не одного дня, как устойчивое развитие, развивается много лет. Но по уровню, по качеству — у нас сегодня уже много вин, которые вполне могут конкурировать с европейскими».
По мнению Титова, российские вина могут быть вполне конкурентоспособны в среднем классе благодаря своему соотношению цена-качество. «Конкурсы подтверждают, что планка наших вин находится очень высоко, но пока бренд еще менее известен, — отметил он. — Российское вино пока еще вызывает больше удивления. Слава богу, приятное удивление, но все-таки удивление».