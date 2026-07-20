Титов: российские бренды могли бы быть представлены на рынке США

Титов также указал, что при нормализации отношений между странами может также быстро восстановиться партнерство в сфере информационных технологий. «Надо понимать, что сейчас три языка разговорных в Кремниевой долине — английский, русский, китайский, ну и хинди. Понятно, что огромное количество наших инвесторов было и в американские новые технологии, это тоже может быть, являться еще базой для дальнейшего развития. Они все равно сохраняют свои связи с Россией, с IT-командами. Это такой единый мир цифровой, который не разделен границами. Все это может заработать очень быстро и эффективно», — подчеркнул он.