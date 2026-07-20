Титов: российские бренды могли бы быть представлены на рынке США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Российские бренды в случае отмены санкций могли бы быть представлены на американском рынке, так как набрали достаточную силу. Об этом заявил российским журналистам в ответ на вопрос ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Если говорить с позиции базовых рынков, я думаю, что если мы сегодня решим главные вопросы с санкциями политического характера, то начнется быстрый обмен, — сказал он, отвечая на вопрос о возможных отраслях восстановления деловых связей между РФ и США. — Мы понимаем, что огромное количество химических производств, пищевых производств на территории Российской Федерации работало и было под акционерным управлением компаний из США. Поэтому вот это все может быстро восстанавливаться. Мы считаем, что и наши бренды набрали силу и могли бы здесь быть представлены, на американском рынке».
Титов также указал, что при нормализации отношений между странами может также быстро восстановиться партнерство в сфере информационных технологий. «Надо понимать, что сейчас три языка разговорных в Кремниевой долине — английский, русский, китайский, ну и хинди. Понятно, что огромное количество наших инвесторов было и в американские новые технологии, это тоже может быть, являться еще базой для дальнейшего развития. Они все равно сохраняют свои связи с Россией, с IT-командами. Это такой единый мир цифровой, который не разделен границами. Все это может заработать очень быстро и эффективно», — подчеркнул он.
Помимо этого, отметил спецпредставитель президента РФ, еще больше возможностей для сотрудничества находится в сфере глобальных проектов. «Это все может быть базой для того, чтобы эти отношения развивались очень быстро и в колоссальных размерах», — резюмировал он.