Титов: Сахалин и Хайнань согласовали установление побратимских связей

Титов отметил, что сейчас рассматривается вопрос установления прямого авиасообщения между упомянутыми регионами. Он также подчеркнул схожесть регионов. «Интересно, что это два острова, только один на севере, другой на юге, в том же самом океане. И у них очень похожая экономика, потому что, с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм», — сказал он.