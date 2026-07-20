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Титов: Сахалин и Хайнань согласовали установление побратимских связей

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития добавил, что рассматривается вопрос установления прямого авиасообщения между регионами.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сахалинская область и китайская провинция Хайнань согласовали установление между собой побратимских связей. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«С Хайнанем и Сахалином все подписано, прошел процесс реализации, сейчас готовятся совместные делегации», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Титов отметил, что сейчас рассматривается вопрос установления прямого авиасообщения между упомянутыми регионами. Он также подчеркнул схожесть регионов. «Интересно, что это два острова, только один на севере, другой на юге, в том же самом океане. И у них очень похожая экономика, потому что, с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм», — сказал он.

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