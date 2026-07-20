Россия хочет закрепить развитие цифровизации МСП на уровне ООН

«У нас очень серьезная продвинутая платформа для работы малого-среднего бизнеса. И мы говорим всем, что это может сильно улучшить сегодня экономическую ситуацию в странах, в которых этого нет. Потому что малый бизнес у них есть, но государство его не видит, так как он весь или очень большая часть его находится в неформальном секторе, — сказал он. — Поэтому мы предлагаем, что мы готовы этим делиться с другим миром, оказывать содействие другим странам. Все говорят о том, что это правильная идея. Мы хотим затвердить это на уровне решений ООН».