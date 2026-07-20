Россия хочет закрепить развитие цифровизации МСП на уровне ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Россия намерена продвигать развитие цифровизации малых и средних предприятий (МСП) на уровне ООН. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, возглавивший российскую делегацию на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию.
«У нас очень серьезная продвинутая платформа для работы малого-среднего бизнеса. И мы говорим всем, что это может сильно улучшить сегодня экономическую ситуацию в странах, в которых этого нет. Потому что малый бизнес у них есть, но государство его не видит, так как он весь или очень большая часть его находится в неформальном секторе, — сказал он. — Поэтому мы предлагаем, что мы готовы этим делиться с другим миром, оказывать содействие другим странам. Все говорят о том, что это правильная идея. Мы хотим затвердить это на уровне решений ООН».
Титов пояснил, что подобное решение необходимо закрепить резолюцией, которая должна быть принята Генеральной Ассамблеей ООН и подчеркивать важность подобной работы для всемирной организации и ее эффективность для выполнения целей устойчивого развития.