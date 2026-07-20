Титов сообщил, что в Сиане откроют «Русский дом»

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. «Русский дом» будет открыт в Сиане — столице китайской провинции Шэньси. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Мы открываем “Русский дом” в Сиане. Это здание, которое нам выделяют на очень льготных условиях, — сказал он. — Мы, кстати, создаем с ними совместное предприятие, совместную компанию, где будут представлены российские бренды основные. Это не в меньшей степени мед, сахар, молоко, которое сегодня продается очень активно в трансграничной торговле, а именно российские бренды, которые завоевали уже место на российском рынке и будут интересны Китаю».
Помимо товаров различных российских брендов в «Русском доме» откроют два ресторана, причем один из них будет гастрономическим театром.