Титов: России выгоднее развивать связи с КНР, а не восстанавливать их с Западом

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Развитие экономических связей с Китаем представляется для России более предпочтительным, чем восстановление отношений с западными странами, так как КНР за последние годы доказала свое превосходство по многим направлениям. Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Даже если сегодня мы вернемся к какому-то нормальному состоянию наших отношений на Западе, то экономические отношения не вернутся туда. Потому что Китай доказал, что он намного лучше по большинству направлений, — сказал он. — Вот оборудование, например, мы сегодня закупаем в Китае: по качеству не уступает, по цене значительно ниже, чем европейское».
Титов добавил, что автопроизводители Китая уже навязывают серьезную конкуренцию европейским маркам. «Видим, какая ситуация с Volkswagen, с другими производителями. BMW сокращается, потому что они не выдерживают конкуренцию, даже на своих рынках не выдерживают конкуренцию с китайскими автомобилями», — сказал он.