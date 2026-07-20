Титов: России выгоднее развивать связи с КНР, а не восстанавливать их с Западом

«Даже если сегодня мы вернемся к какому-то нормальному состоянию наших отношений на Западе, то экономические отношения не вернутся туда. Потому что Китай доказал, что он намного лучше по большинству направлений, — сказал он. — Вот оборудование, например, мы сегодня закупаем в Китае: по качеству не уступает, по цене значительно ниже, чем европейское».