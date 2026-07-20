Эксперт Воротников назвал маршрут через Арктику альтернативой Суэцкому каналу

«Трансарктический транспортный коридор имеет большие шансы стать альтернативой маршруту через Суэцкий канал. Конечно, им будут пользоваться не все страны, однако для ряда азиатских государств этот маршрут может быть очень выгоден. Он сокращает расстояние между Азией и Европой, время в пути и, соответственно, транспортные расходы компаний», — сказал он.