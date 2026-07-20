Эксперт Воротников назвал маршрут через Арктику альтернативой Суэцкому каналу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Трансарктический транспортный коридор (ТТК) может стать альтернативой маршруту через Суэцкий канал для некоторых азиатских стран за счет сокращения расстояния и стоимости перевозок между Азией и Европой. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики доцент РАНХиГС Александр Воротников.
«Трансарктический транспортный коридор имеет большие шансы стать альтернативой маршруту через Суэцкий канал. Конечно, им будут пользоваться не все страны, однако для ряда азиатских государств этот маршрут может быть очень выгоден. Он сокращает расстояние между Азией и Европой, время в пути и, соответственно, транспортные расходы компаний», — сказал он.
По словам эксперта, для повышения конкурентоспособности ТТК необходимо развивать инфраструктуру вдоль маршрута, в том числе навигационное и аварийно-спасательное обеспечение. Кроме того, потребуется расширение ледокольного флота для круглогодичной навигации и строительство новых судов высокого ледового класса.
«Для круглогодичной работы необходимо увеличить количество ледоколов на маршруте, а также строить новые суда высокого ледового класса — как минимум Arc5, а в перспективе Arc7. Выполнение этих условий позволит к 2030 году существенно нарастить использование Трансарктического транспортного коридора», — отметил Воротников.
Эксперт также считает необходимым развивать международное сотрудничество и привлекать заинтересованные страны не только к использованию маршрута, но и к созданию его инфраструктуры. По его мнению, участие российских и зарубежных судоходных компаний, а также расширение грузовой базы позволят повысить конкурентоспособность ТТК.