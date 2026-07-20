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Стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель

Цена на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 11 июня превысила отметку в $90 за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года превысила 90 долларов за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Такого показателя цена на сырьё не достигала с 11 июня 2026 года. По состоянию на 01:06 мск стоимость нефти Brent поднялась до 90,84 доллара (на 2,92 процента).

При этом цена на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года выросла на 2,78 процента и составила 84,04 доллара за баррель.

Напомним, 15 июля стало известно, что стоимость газа в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые с конца марта превысила отметку в 650 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель был на 4,5 процента выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

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