Стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года превысила 90 долларов за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Такого показателя цена на сырьё не достигала с 11 июня 2026 года. По состоянию на 01:06 мск стоимость нефти Brent поднялась до 90,84 доллара (на 2,92 процента).
При этом цена на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года выросла на 2,78 процента и составила 84,04 доллара за баррель.
Напомним, 15 июля стало известно, что стоимость газа в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые с конца марта превысила отметку в 650 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель был на 4,5 процента выше расчетной цены предыдущего торгового дня.