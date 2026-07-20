Ипотека под 3% может появиться в России — число детей не имеет значения: кого затронет

IrkutskMedia, 20 июля. Когда речь заходит о льготных ипотечных программах, в качестве заёмщиков в первую очередь рассматриваются семьи с детьми. Семейная ипотека по-прежнему остаётся одной из самых востребованных. Однако как быть тем, у кого нет детей? В Госдуме предложили создать ипотеку для всех, кто не подходит по критериям не под одну из существующих программ.