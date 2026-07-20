Ипотека под 3% может появиться в России — число детей не имеет значения: кого затронет

Кому полагается
Речь идёт о создании федеральной программы «Народная ипотека». С идеей в ГД выступили ЛДПР. Предполагается, что ставка составит 3% годовых. В случае одобрения идеи ипотеку под минимальный процент смогут оформить следующие категории россиян:
- Молодые специалисты;
- Работники бюджетной сферы;
- Студенты;
- Граждане без детей.
Деньги можно будет направить на покупку квартиры или строительство дома. Авторы инициативы считают, что программа сделает жильё более доступным для миллионов жителей страны.
Какие суммы будут доступны
В регионах предлагается установить до 6 млн рублей, в то время как в столице до 12 млн рублей. Срок составит до 30 лет при взносе 15%. Особое внимание уделят ИЖС.
Соответствующее письмо с предложением направлено министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову 16 июля.