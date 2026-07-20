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Ипотека под 3% может появиться в России — число детей не имеет значения: кого затронет

IrkutskMedia, 20 июля. Когда речь заходит о льготных ипотечных программах, в качестве заёмщиков в первую очередь рассматриваются семьи с детьми. Семейная ипотека по-прежнему остаётся одной из самых востребованных. Однако как быть тем, у кого нет детей? В Госдуме предложили создать ипотеку для всех, кто не подходит по критериям не под одну из существующих программ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Кому полагается

Речь идёт о создании федеральной программы «Народная ипотека». С идеей в ГД выступили ЛДПР. Предполагается, что ставка составит 3% годовых. В случае одобрения идеи ипотеку под минимальный процент смогут оформить следующие категории россиян:

  • Молодые специалисты;
  • Работники бюджетной сферы;
  • Студенты;
  • Граждане без детей.

Деньги можно будет направить на покупку квартиры или строительство дома. Авторы инициативы считают, что программа сделает жильё более доступным для миллионов жителей страны.

Какие суммы будут доступны

В регионах предлагается установить до 6 млн рублей, в то время как в столице до 12 млн рублей. Срок составит до 30 лет при взносе 15%. Особое внимание уделят ИЖС.

Соответствующее письмо с предложением направлено министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову 16 июля.

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