Омичи стали брать ипотеку почти на 62% чаще

За последние 12 месяцев в Омской области на каждую тысячу экономически активных жителей пришлось 14 оформленных ипотечных кредитов. С таким результатом регион расположился на 48-й строчке рейтинга «РИА Новости».
При этом рынок жилищного кредитования в регионе показал рост. С января по май 2026 года омичи оформили на 61,8% больше ипотек, чем за тот же период прошлого года.
Средняя сумма кредита составила 3,81 млн рублей. На 1 июня доля просроченной задолженности по ипотеке в Омской области достигла 1,07%.
Первые места в рейтинге заняли Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня. В Ингушетии доля просроченных ипотечных платежей составила 10,89%.