Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи стали брать ипотеку почти на 62% чаще

Омская область заняла 48-е место в российском рейтинге развития жилищного кредитования.

Источник: Om1 Омск

За последние 12 месяцев в Омской области на каждую тысячу экономически активных жителей пришлось 14 оформленных ипотечных кредитов. С таким результатом регион расположился на 48-й строчке рейтинга «РИА Новости».

При этом рынок жилищного кредитования в регионе показал рост. С января по май 2026 года омичи оформили на 61,8% больше ипотек, чем за тот же период прошлого года.

Средняя сумма кредита составила 3,81 млн рублей. На 1 июня доля просроченной задолженности по ипотеке в Омской области достигла 1,07%.

Первые места в рейтинге заняли Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня. В Ингушетии доля просроченных ипотечных платежей составила 10,89%.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше