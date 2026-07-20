Пушилин рассказал о внедрении беспилотных грузовиков и ИИ на транспорте в ДНР

«Знаете, это становится уже неотъемлемой частью нашей жизни — использование искусственного интеллекта, использование автономных систем, беспилотных систем, том числе и в сфере логистики. Сейчас мы эту работу продолжаем. На данный момент полноценное и быстрое внедрение подобных систем сопряжено еще с различного рода регламентами и техническими нюансами, но это неизбежное будущее. Причем близкое будущее, в котором все это мы обязательно реализуем», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о применении таких машин на фоне атак БПЛА на трассы.