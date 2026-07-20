Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин рассказал о внедрении беспилотных грузовиков и ИИ на транспорте в ДНР

Глава республики не стал раскрывать подробностей проекта.

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Использование ИИ и беспилотных систем в сфере транспорта ДНР становятся делом недалекого будущего. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Знаете, это становится уже неотъемлемой частью нашей жизни — использование искусственного интеллекта, использование автономных систем, беспилотных систем, том числе и в сфере логистики. Сейчас мы эту работу продолжаем. На данный момент полноценное и быстрое внедрение подобных систем сопряжено еще с различного рода регламентами и техническими нюансами, но это неизбежное будущее. Причем близкое будущее, в котором все это мы обязательно реализуем», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о применении таких машин на фоне атак БПЛА на трассы.

Глава региона не стал раскрывать подробностей проекта.

В феврале на Каранском гранитном карьере в ДНР начались испытания беспилотного самосвала «Камаз». В мае Пушилин сообщил ТАСС, что они прошли успешно, а также отметил важность внедрения таких решений при дефиците кадров и угрозе беспилотных атак.