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Литр газомоторного топлива в Иркутской области стоит около 100 рублей

IrkutskMedia, 20 июля. Стоимость газомоторного топлива на некоторых АГЗС Иркутской области составляет 100 рублей за 1 литр. При этом в Москве литр пропан-бутана варьируется от 35 до 40 рублей. Газомоторное топливо используется как альтернатива дизелю и бензину. Большинство АГЗС в России предлагают сжиженный углеводородный газ — смесь пропана и бутана.

Источник: IrkutskMedia.ru

Нехватка бензина в некоторых регионах спровоцировала спрос на газомоторное топливо. С наступлением лета объем реализации СУГ на некоторых сетях вырос на 30%. Как отмечают эксперты, спрос обусловлен выросшим интересом водителей, которые уже используют СУГ, и тех, кто переоборудует на него машины.

Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев добавил, что сегодня такого дефицита на сжиженный углеводородный газ, как на бензин и дизель, не предвидится. Вместе с тем эксперт отмечает сложности, вызванные его транспортировкой из-за перегрузки железных дорог. Поезда часто застревают на запасных путях, поэтому в некоторых субъектах особенно заметны перебои в поставках топлива на АГЗС, сообщают «Известия» (18+).

Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одно из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили.

Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности, для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.

Отметим также, что к обеспечению порядка в очередях на автозаправочных станциях подключилась полиция. Буквально в первый день работы правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина, слитого в канистры. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышало рыночные.

Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и распределять их согласно текущим потребностям в ключевых отраслях. На заседании федерального штаба по топливу Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами, дополнительных партиях моторного топлива для Иркутской области, а также о приоритизации поставок бензина и дизеля для нужд северного завоза.

На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали стремительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным. Пока сохраняется сложная ситуация, режим повышенной готовности не снимается. Власти подчёркивают важность тесного взаимодействия всех участников рынка и комплексного подхода к решению проблемы.

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