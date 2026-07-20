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Восточный нефтехимический терминал в бухте Врангеля может войти в «Росхим»

Владелец терминала сменился в январе 2026 года, когда актив перешёл к ООО «СпецХимТранс».

Восточный нефтехимический терминал (ВНТ) в бухте Врангеля Приморского края может войти в периметр активов холдинга «Росхим». Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённых собеседников.

Связанные с холдингом структуры уже могут иметь отношение к терминалу: владеющее ВНТ ООО «СпецХимТранс» 15 июля учредило АО «СпецХимТранс», гендиректором которого стал глава «Росхима» Эдуард Давыдов.

ВНТ занимается перевалкой нефтепродуктов и нефтехимических грузов. Объём резервуарного парка терминала составляет 94 тыс. куб. м, он способен обрабатывать танкеры дедвейтом до 50 тыс. тонн. Выручка ВНТ в 2025 году выросла на 1%, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 27%, до 1,37 млрд руб.

«Росхим», по собственным данным, включает 36 предприятий в 13 регионах России. Холдинг выпускает более 700 видов продукции, общая мощность производств — более 20 млн тонн в год. Выручка АО «Росхим» в 2025 году выросла в 5,8 раза, до 129,81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,3 раза, до 3,64 млрд руб.

«Росхим» также ведёт в порту Находки строительство морского терминала для Находкинского завода минеральных удобрений. Планируемый грузооборот — 1,8 млн тонн метанола в год. Завершение строительства планируется в 2026 году.

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