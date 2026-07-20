Восточный нефтехимический терминал в бухте Врангеля может войти в «Росхим»

«Росхим», по собственным данным, включает 36 предприятий в 13 регионах России. Холдинг выпускает более 700 видов продукции, общая мощность производств — более 20 млн тонн в год. Выручка АО «Росхим» в 2025 году выросла в 5,8 раза, до 129,81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,3 раза, до 3,64 млрд руб.