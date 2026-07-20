Почти 400 соглашений в интересах Дальнего Востока предполагается заключить на ВЭФ

«Это очень большая цифра. Сегодня у нас примерно половина от нее. Но я могу сказать, что у нас идет постоянный мониторинг. И сегодня мы по темпам немного превышаем плановый уровень. То есть у нас где-то на 11% больше, чем мы должны были на сегодняшнюю дату набрать», — отметил Юрий Трутнев.