Почти 400 соглашений в интересах Дальнего Востока предполагается заключить на ВЭФ

Об этом заявил полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Юрий Трутнев отметил, что к каждому Восточному экономическому форуму Правительство относится очень ответственно, выполняя задачи, которые поставил глава государства.
«Мы планируем заключить более 350 соглашений — 385 на сегодняшний день — на общую сумму 6,5 триллиона рублей. Это рекорд сумм. Такого объема соглашений не было. Но мы стремимся выполнить задачу, которую перед нами поставил Владимир Владимирович», — поделился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Полпред добавил, что Президент России поручил достичь объемов привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке к 2030 году в 12 триллионов рублей.
«Это очень большая цифра. Сегодня у нас примерно половина от нее. Но я могу сказать, что у нас идет постоянный мониторинг. И сегодня мы по темпам немного превышаем плановый уровень. То есть у нас где-то на 11% больше, чем мы должны были на сегодняшнюю дату набрать», — отметил Юрий Трутнев.
Он добавил, что иностранных гостей на ВЭФ-2026 ожидается не меньше, чем в прошлом году.