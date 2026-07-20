Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 400 соглашений в интересах Дальнего Востока предполагается заключить на ВЭФ

В сентябре на Восточном экономическом форуме предполагается заключить не менее 350 соглашений, которые будут направлены на развитие регионов Дальнего Востока.

Источник: Правительство Приморского края

Об этом заявил полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев отметил, что к каждому Восточному экономическому форуму Правительство относится очень ответственно, выполняя задачи, которые поставил глава государства.

«Мы планируем заключить более 350 соглашений — 385 на сегодняшний день — на общую сумму 6,5 триллиона рублей. Это рекорд сумм. Такого объема соглашений не было. Но мы стремимся выполнить задачу, которую перед нами поставил Владимир Владимирович», — поделился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Полпред добавил, что Президент России поручил достичь объемов привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке к 2030 году в 12 триллионов рублей.

«Это очень большая цифра. Сегодня у нас примерно половина от нее. Но я могу сказать, что у нас идет постоянный мониторинг. И сегодня мы по темпам немного превышаем плановый уровень. То есть у нас где-то на 11% больше, чем мы должны были на сегодняшнюю дату набрать», — отметил Юрий Трутнев.

Он добавил, что иностранных гостей на ВЭФ-2026 ожидается не меньше, чем в прошлом году.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше