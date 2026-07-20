Bronevik.com: спрос россиян на посуточную аренду апартаментов вырос на 28%

Основной спрос на туристические апартаменты по-прежнему сосредоточен в крупнейших административных и региональных центрах страны. На Москву пришлось 15% всех бронирований по России, на Санкт-Петербург — 7%, Краснодар и Казань получили по 4%, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород — по 3%. Замкнули первую десятку Ростов-на-Дону, Тюмень и Красноярск с долями по 2%. При этом в топ-10 не вошел ни один курортный город. Это может быть связано со спадом спроса в начале летнего сезона, вызванным логистическими и экологическими проблемами на ряде курортных направлений.