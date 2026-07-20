Bronevik.com: спрос россиян на посуточную аренду апартаментов вырос на 28%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на посуточную аренду апартаментов вырос в первой половине 2026 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как на рынке туристического жилья в целом количество бронирований сократилось на 5%. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com (входит в Российский союз туриндустрии) и сервиса RealtyCalendar (текст есть у ТАСС).
«Спрос на посуточную недвижимость вырос на 28% год к году. Несмотря на то, что динамика в сегменте замедлилась (в 2025 году рост составлял 55%), он по-прежнему развивается значительно быстрее рынка туристического жилья в целом, где количество бронирований за аналогичный период сократилось на 5%», — рассказали эксперты.
Основной спрос на туристические апартаменты по-прежнему сосредоточен в крупнейших административных и региональных центрах страны. На Москву пришлось 15% всех бронирований по России, на Санкт-Петербург — 7%, Краснодар и Казань получили по 4%, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород — по 3%. Замкнули первую десятку Ростов-на-Дону, Тюмень и Красноярск с долями по 2%. При этом в топ-10 не вошел ни один курортный город. Это может быть связано со спадом спроса в начале летнего сезона, вызванным логистическими и экологическими проблемами на ряде курортных направлений.
Согласно исследованию, средний чек за бронирование апартаментов в РФ в первом полугодии вырос на 4% и составил 4 500 рублей за ночь. Это также выше динамики рынка в целом, где стоимость проживания за год даже несколько снизилась (-1%). Средняя продолжительность проживания сохранилась на уровне двух-трех ночей.
Дороже всего размещение в апартаментах стоило в Суздале — в среднем 9 800 рублей за ночь. Город остается одним из самых востребованных направлений для коротких поездок, а ограниченный объем предложения поддерживает высокий уровень цен. В число наиболее дорогих локаций также вошли популярные морские курорты: Зеленоградск (7 900 рублей), Геленджик (7 300 рублей), Светлогорск (7 200 рублей) и Сириус (7 000 рублей). Самые бюджетные бронирования апартаментов зафиксированы в Барнауле, Томске, Пензе, Тамбове и Ижевске, где средний чек составил 2 900 — 3 000 рублей за ночь.