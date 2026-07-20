Россиянам раскрыли выгоду брать отпуск в августе

«В 2026 году август — это один из трёх месяцев, в котором 21 рабочий день. С учётом параметров производственного календаря получаем, что в августе 2026 года будет на 2 рабочих дня меньше, чем в июле. Важно отметить, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет», — добавил эксперт.