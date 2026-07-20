Россиянам раскрыли выгоду брать отпуск в августе

В предстоящем августе будет 21 рабочий день, это один из трех таких месяцев в году. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин раскрыл aif.ru, будет ли выгодно в августе уйти в отпуск.
«После двух месяцев подряд — май, июнь — с наличием нерабочих праздничных дней второй месяц подряд — в августе и июле — таких дней не будет. Ближайший нерабочий праздничный день — 4 ноября 2026 года», — отметил Балынин.
Он обратил внимание, что в августе будет 21 рабочий день из 65 рабочих дней за все лето.
«В 2026 году август — это один из трёх месяцев, в котором 21 рабочий день. С учётом параметров производственного календаря получаем, что в августе 2026 года будет на 2 рабочих дня меньше, чем в июле. Важно отметить, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет», — добавил эксперт.
На примере Балынин объяснил, как будут отличаться выплаты за отпуск в июле и августе.
При зарплате в 105 тысяч рублей в месяц и среднем дневном заработке в 3,3 тысячи рублей за 14 дней отпуска в период с 13 по 26 июля сотрудник получит 46,2 тысячи рублей отпускных и 59,4 тысячи рублей за оставшиеся 13 рабочих дней.
В то же время если уйти в отпуск с 10 по 23 августа, то за дни отпуска будет выплачено также 46,2 тысячи рублей, а за оставшиеся 11 рабочих дней — 55 тысяч рублей. Разница между выплатами в июле и августе составит 4,4 тысячи рублей.