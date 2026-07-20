Предпринимателям расширяют доступ к льготному оборотному финансированию

ВТБ примет участие в новой программе Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый инструмент запускается Корпорацией МСП в координации с Минэкономразвития России и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с совокупным лимитом 150 млрд руб. Программа распространяется на новые кредитные сделки, заключенные после утверждения ее условий.
Получить льготное финансирование сроком до 1 года смогут компании из приоритетных отраслей, малые технологические предприятия, участники региональных программ повышения производительности труда, а также заемщики из регионов со средним уровнем реагирования вне зависимости от отрасли.
Размер льготного оборотного финансирования одного заемщика в рамках нового направления — до 500 млн рублей, при этом общий объем сделок одного заемщика в рамках всех направлений программы стимулирования кредитования не может превышать 2 млрд рублей.
— Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях", — отметил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.