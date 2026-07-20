Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон

Путешествия вдвоем остаются самым востребованным форматом, занимая 53%, хотя их доля снизилась на 4 п.п. по сравнению с 2025 годом. Соло-путешествия заметно укрепили свои позиции — доля таких туристов выросла на 5 п.п. и составила 31%. Поездки втроем выбирают 10% туристов, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее. Компании из четырех человек оформляют 5% заказов (показатель остался неизменным к 2025 году). Большие компании (от пяти человек) составляют 1% бронирований, сохранив долю 2025 года, отметили эксперты.