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Казахстан увеличит мощности ключевых НПЗ

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. По итогам 2025 года добыча нефти в Казахстане выросла на 13,5% и составила 99,6 млн тонн, сообщили в правительстве.

Источник: Sputnik.kz

План на 2026 год — 98 млн тонн. В первом полугодии объем добычи нефти составил 45,7 млн тонн, а объем ее переработки — 8,985 млн тонн.

Также в правительстве сообщили, что в 2026 году начинается практическая реализация проектов по увеличению мощностей ключевых НПЗ:

Павлодарского НХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн в год;

Шымкентского ПКОП — с 6 до 12 млн тонн в год;

Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн в год.

«Параллельно начата проработка проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год. На заводах проводятся планово-предупредительные ремонты по графику», — отметил Кабмин.

А вот в газовой отрасли добыча по итогам 2025 года выросла на 15%, составив 68,2 млрд кубометров. План на 2026 год — 62,8 млрд кубометров.

«За январь-июнь 2026 года объем добычи газа составил уже 31,9 млрд кубометров, при этом плановый уровень газификации населенных пунктов на текущий год зафиксирован на отметке 64,3%», — сообщили в правительстве.