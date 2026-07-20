bnMAP pro: в новостройках Москвы спрос на нежилые помещения упал на 20,6%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спрос на нежилую недвижимости в новостройках Москвы в первом полугодии 2026 года снизился на 20,6%, сообщили ТАСС аналитики системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP pro.
«В первом полугодии 2026 года в новостройках Москвы было реализовано 11,76 тыс. нежилых помещений. Это на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (14,81 тыс.)», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года в административных границах Москвы было реализовано 4,57 тыс. кладовых и келлеров. Это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,38 тыс.). Предложение кладовых также сократилось. В первом полугодии в новостройках старой и Новой Москвы экспонировалось 11,2 тыс. объектов — на 13,2% меньше, чем годом ранее (12,9 тыс.).
Сделок с машиноместами оказалось на 13,2% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. В первом полугодии 2026 года было реализовано 6,66 тыс. объектов.
Всего, по подсчетам аналитиков, 500 коммерческих помещений было реализовано в первом полугодии 2026 года. Это на 37,5% меньше, чем годом ранее (800 объектов). При этом предложение коммерческих помещений увеличилось. В первом полугодии объем экспозиции составил 1,9 тыс. лотов, что на 26,7% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (1,5 тыс.).