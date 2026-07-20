bnMAP pro: в новостройках Москвы спрос на нежилые помещения упал на 20,6%

По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года в административных границах Москвы было реализовано 4,57 тыс. кладовых и келлеров. Это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,38 тыс.). Предложение кладовых также сократилось. В первом полугодии в новостройках старой и Новой Москвы экспонировалось 11,2 тыс. объектов — на 13,2% меньше, чем годом ранее (12,9 тыс.).