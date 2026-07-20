В Башкирии назвали численность экономически активного населения

Из них около 1,934 млн человек или 98,4% классифицировались как занятые экономической деятельностью. Остальные или 31,4 тысячи человек (1,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.