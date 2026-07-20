Стали известны регионы-лидеры по развитию ипотеки: Челябинская область на 34 месте

Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Челябинская область в этом рейтинге на 34 месте: в среднем 16 человек из тысячи экономически активного населения взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Средний его размер по итогам января-мая 2026-го составил 3,58 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 1,19%. Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 57,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.
В целом, отмечают авторы, в 81 субъекте РФ в январе-мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов, а в четырех — снижение. Отмечается также, что «после двух лет снижения активности в сфере ипотечного кредитования этот сегмент банковской деятельности снова наращивает объемы, несмотря на сократившиеся льготные программы, жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую стоимость квадратного метра жилья».
В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились: Архангельская область, Бурятия, Тюменская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и Калмыкия. Во всех перечисленных регионах за последние 12 месяцев более 20 человек из каждой тысячи экономически активного населения взяли ипотечные кредиты.
Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и Ингушетия.