Стали известны регионы-лидеры по развитию ипотеки: Челябинская область на 34 месте

Челябинская область в этом рейтинге на 34 месте: в среднем 16 человек из тысячи экономически активного населения взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Средний его размер по итогам января-мая 2026-го составил 3,58 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 1,19%. Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 57,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.