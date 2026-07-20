Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

«На территории полуострова сейчас 100 застройщиков реализуют 202 проекта. Это довольно существенный рост за последние годы. Вопреки ситуации, цикл девелоперского проекта не ограничивается текущим годом. Проекты готовятся загодя. Их нужно спроектировать, пройти государственную строительную экспертизу, получить разрешение на строительство, подготовить, упаковать проект к продажам и презентовать его рынку. Поэтому просто так остановить реализацию девелоперских проектов просто нереально», — отметила она.
По информации эксперта, сейчас обсуждаются разные меры поддержки строительной сферы в республике.
«Но, ключевой вопрос — это меры поддержки покупательской способности, потому что все-таки застройщики строят свои проекты для клиентов, которые платят рублем. И чтобы поддержать строительную отрасль, в первую очередь, конечно, нужно поддерживать покупателей, которые приобретают квартиры и апартаменты в Крыму», — пояснила Дарья Плотникова.
Она отметила, что на данном этапе наблюдается спад покупательской активности, который начался еще в мае и продолжился в июне.
«Тем не менее, говорить о том, что все остановилось, стройки остановились или остановились продажи, конечно, преждевременно. За ситуацией наблюдаем. У нас в ретроспективе нашей истории было несколько таких ярких кризисов, когда первыми, безусловно, страдали девелоперские проекты, снижался существенно спрос», — обозначила специалист.
По опыту прошлых ситуаций, добавила она, таких как пандемия ковида, в Крыму спрос на недвижимость переходит в отложенную фазу.
«Как только ситуация стабилизируется и находятся инструменты поддержки со стороны правительства и республики, люди все-таки начинают приобретать жилье, улучшать свои жилищные условия, инвестировать в недвижимость», — отметила эксперт.
По мнению Дарьи Плотниковой, в связи с этим, а также с определенной заинтересованностью банков в рентабельности проектов, не стоит ожидать существенного снижения цен на недвижимость в Крыму.
«Сократить стоимость, наверное, не получится. Все равно существует пограничная цена, ниже которой банк в рамках кредитного договора с застройщиком не разрешает продавать недвижимость в своих проектах. История показывает, что в любом случае все стабилизируется, и недвижимость — это не тот актив, который можно резко продать и как-то заработать. Безусловно, это долгосрочные инвестиции», — констатировала она.