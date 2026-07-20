Новые решения при новых вызовах: ситуация с недвижимостью в Крыму

«Сократить стоимость, наверное, не получится. Все равно существует пограничная цена, ниже которой банк в рамках кредитного договора с застройщиком не разрешает продавать недвижимость в своих проектах. История показывает, что в любом случае все стабилизируется, и недвижимость — это не тот актив, который можно резко продать и как-то заработать. Безусловно, это долгосрочные инвестиции», — констатировала она.