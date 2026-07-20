Беспрозванных заявил, что «Росатом» реконструирует Калининградский морской порт

Компания планирует модернизировать терминал, что позволит увеличить объем перевозок. По словам Беспрозванных, КМТП уже увеличил грузооборот с начала года — он составил 950 тыс. тонн в сравнении с 600 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. А контейнерные перевозки выросли более чем в 2,2 раза.