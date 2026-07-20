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Беспрозванных заявил, что «Росатом» реконструирует Калининградский морской порт

Губернатор региона заявил, что планы по развитию уже сформировали.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. «Росатом» начал реконструкцию Калининградского морского торгового порта (КМТП). Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

«Они [»Росатом«] уже приступили к реконструкции. Прошла инвентаризация терминала. Уже сформированы планы по развитию. Мы обсуждали это и на недавней встрече с [гендиректором “Росатома”] Алексеем Лихачевым. Так что все планы уже согласованы», — сказал губернатор.

Компания планирует модернизировать терминал, что позволит увеличить объем перевозок. По словам Беспрозванных, КМТП уже увеличил грузооборот с начала года — он составил 950 тыс. тонн в сравнении с 600 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. А контейнерные перевозки выросли более чем в 2,2 раза.

Причальная инфраструктура, по словам губернатора, будет сделана в ближайшие 2−3 года. Однако сам терминал, по его словам, в нормальном состоянии — требуется только его модернизация.