Беспрозванных заявил, что «Росатом» реконструирует Калининградский морской порт

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. «Росатом» начал реконструкцию Калининградского морского торгового порта (КМТП). Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
«Они [»Росатом«] уже приступили к реконструкции. Прошла инвентаризация терминала. Уже сформированы планы по развитию. Мы обсуждали это и на недавней встрече с [гендиректором “Росатома”] Алексеем Лихачевым. Так что все планы уже согласованы», — сказал губернатор.
Компания планирует модернизировать терминал, что позволит увеличить объем перевозок. По словам Беспрозванных, КМТП уже увеличил грузооборот с начала года — он составил 950 тыс. тонн в сравнении с 600 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. А контейнерные перевозки выросли более чем в 2,2 раза.
Причальная инфраструктура, по словам губернатора, будет сделана в ближайшие 2−3 года. Однако сам терминал, по его словам, в нормальном состоянии — требуется только его модернизация.