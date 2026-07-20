Объем производства обуви в РФ вырос на 22% за 4 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В России наблюдается тенденция роста производимых в стране обувных товаров, в 2025 году их выпустили на 22% больше, чем в 2021-м. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.
«С 2021 года в Российской Федерации наблюдается тенденция роста производимых в Российской Федерации обувных товаров. В 2025 году введено в оборот товаров на 22% больше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении.
В то же время, по данным ведомства, фиксируется снижение объема реализации обувных товаров по отношению к 2024 году на 11%.
В Роспотребнадзоре добавили, что с 2022 по 2025 год производство обувных товаров в России в среднем занимает 24,73% от общего числа введенных в оборот; доля товаров, ввезенных из стран ЕАЭС, составляет 6%, а импорта из других стран — 43,5%.
Количество продавцов, реализующих обувь в розницу, составляет более 30 тыс. При этом количество продавцов, работающих без нарушений, увеличилось в 1,5 раза (+6 773), а количество нарушителей снизилось в 1,7 раза (-8 739).