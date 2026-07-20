Объем производства обуви в РФ вырос на 22% за 4 года

В Роспотребнадзоре добавили, что с 2022 по 2025 год производство обувных товаров в России в среднем занимает 24,73% от общего числа введенных в оборот; доля товаров, ввезенных из стран ЕАЭС, составляет 6%, а импорта из других стран — 43,5%.