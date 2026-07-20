В Новом банке развития рассказали, как сократить цифровой разрыв между странами

В Шанхае с 17 по 20 июля проходит Всемирная конференция по искусственному интеллекту. В ней принимает участие российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. 16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры РФ Максута Шадаева.