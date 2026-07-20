В Новом банке развития рассказали, как сократить цифровой разрыв между странами

ШАНХАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Создание Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта поможет сократить цифровой разрыв между развитыми и развивающимися странами. Об этом журналистам сказала глава Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
«Для стран глобального Юга фундаментальная польза этой конференции в том, чтобы не увеличивать разрыв, который существует между странами и народами, — отметила она. — Некоторые страны берут на контроль искусственный интеллект, становятся производителями, а все остальные, глобальный Юг, — потребителями».
Она подчеркнула важность использования технологий ИИ с открытым исходным кодом, чтобы развивающиеся страны не отстали бы еще больше от развитых.
«Таким образом мы делаем дальнейшие шаги, чтобы создать более позитивную среду для сокращения разрыва между развитыми и неразвитыми», — отметила она. «Это очень важно для преодоления цифрового разрыва», — добавила глава НБР.
В Шанхае с 17 по 20 июля проходит Всемирная конференция по искусственному интеллекту. В ней принимает участие российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. 16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры РФ Максута Шадаева.