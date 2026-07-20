Петербургский производитель лекарств оказался под угрозой банкротства

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству заявление о признании банкротом АО «Фирма Медполимер», одного из крупных петербургских производителей инфузионных растворов.
Инициатором обращения выступило ООО «ФармХимПром». Размер требований к предприятию составляет 3,7 млн рублей.
По данным материалов дела, за последние десять лет АО «Фирма Медполимер» восемь раз становилось участником дел о банкротстве в качестве должника. Однако ранее обращения кредиторов не приводили к запуску процедуры несостоятельности.
Согласно открытым данным, ООО «ФармХимПром» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. При этом в финансовой отчетности компании указано, что в 2025 году хозяйственная деятельность не велась.