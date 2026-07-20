В Беларуси семья комбайнеров раскрыла реальную зарплату на уборочной

Стала известная реальная зарплата комбайнеров во время уборочной, сообщили на СТВ.
Размер зарплаты комбайнеров раскрыла семья Кривецких из Крупского района. Анастасия работает учителем информатики и участвует в уборочной уже третий сезон, совмещая отпуск педагога с работой в поле. Муж женщины работает в местном хозяйстве механизатором, а супруга во время уборочной становится помощником комбайнера. Анастасия — инженер по образованию, и не исключает, что в будущем и сама станет у руля своего экипажа.
Экипаж Кривецких работает на комбайне в сельскохозяйственном предприятии «Щавры-Агро». Помощник комбайнера зарабатывает 70% от зарплаты комбайнера.
— За прошлый сезон мы на двоих заработали 15 тысяч рублей. Как для семьи это прекрасная возможность подзаработать, — делится Анастасия.
В сельхозпредприятии «Межево-Агро» уточнили, что заработная плата во время уборочной начисляется по существующим расценкам и согласно положению по оплате труда. Если человек заработает меньше, то ему осуществляют доплату до средней заработной платы в той организации.
А еще мы писали, что ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы.
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