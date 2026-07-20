В Беларуси семья комбайнеров раскрыла реальную зарплату на уборочной

Размер зарплаты комбайнеров раскрыла семья Кривецких из Крупского района. Анастасия работает учителем информатики и участвует в уборочной уже третий сезон, совмещая отпуск педагога с работой в поле. Муж женщины работает в местном хозяйстве механизатором, а супруга во время уборочной становится помощником комбайнера. Анастасия — инженер по образованию, и не исключает, что в будущем и сама станет у руля своего экипажа.