Казахстанцы смогут переводить частным компаниям до 100% пенсионных накоплений

«Если раньше вкладчики могли передавать в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем не более 50% своих пенсионных активов, то теперь это ограничение полностью снято. Гражданам разрешили переводить частным компаниям до 100% своих накоплений. Благодаря отмене этого барьера казахстанцы получили абсолютную свободу в управлении своими деньгами и могут самостоятельно определять инвестиционную стратегию — от консервативной до более доходной», — отметили в министерстве.