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Казахстанцы смогут переводить частным компаниям до 100% пенсионных накоплений

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. С сентября 2026 года в Казахстане вступает в силу новый закон, который полностью меняет правила управления пенсионными накоплениями, сообщило Минтруда и соцзащиты населения.

Источник: Пресс-служба министерства труда и социальной защиты Казахстана

Он был подписан 7 июля, главное изменение — отмена прежних лимитов.

«Если раньше вкладчики могли передавать в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем не более 50% своих пенсионных активов, то теперь это ограничение полностью снято. Гражданам разрешили переводить частным компаниям до 100% своих накоплений. Благодаря отмене этого барьера казахстанцы получили абсолютную свободу в управлении своими деньгами и могут самостоятельно определять инвестиционную стратегию — от консервативной до более доходной», — отметили в министерстве.

В этих условиях автоматическое покрытие инфляционных рисков из госбюджета теряет экономическую логику, заявили в Минтруда.

Правительство Казахстана утвердило обновленную методику расчета пенсионного порога.

«Государственные средства налогоплательщиков не должны покрывать результаты индивидуального выбора частных управляющих компаний. При этом сами управляющие несут строгую финансовую ответственность и обязаны восполнять отрицательную разницу за счет собственного капитала. К ним предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы», — сообщило ведомство.

Также сообщили о том, что с 2027 года оптимизируется бюджетная подпрограмма, предусматривавшая единовременную выплату разницы по инфляции для вкладчиков, выходящих на пенсию.

Миллионы казахстанцев получили доступ к дополнительной пожизненной пенсии от работодателей.

«Данный шаг продиктован системными реформами, которые делают пенсионную систему более гибкой, профессиональной и ориентированной на реальную долгосрочную доходность», — подчеркнули в ведомстве.

При этом, государство полностью сохраняет и гарантирует защиту пенсионных накоплений граждан, заявило Минтруда.

Казахстанцам могут разрешить использовать пенсионные накопления для инвестиций.

«Статья 217 Социального кодекса четко закрепляет: государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных сумм. Эта базовая гарантия остается гарантированной законом», — говорится в сообщении.

Созданная при Минтруда рабочая группа обсуждает трансформацию действующей пенсионной системы. Рассматриваются различные подходы, такие как введение страховой компоненты, модель 4+1, переход на трудовой стаж 40 лет и сингапурская модель.

В Казахстане создали специальную рабочую группу по модернизации пенсионной системы.

«Основная цель модернизации пенсионной системы — гарантировать гражданам непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ, учитывающие трудовой стаж и обеспечивающие замещение утраченного дохода на уровне не менее 40% согласно стандартам Международной организации труда», — отметили в министерстве.