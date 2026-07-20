«Ростех» планирует объединить авиакомпании Red Wings и SkyGates

Госкорпорация «Ростех» планирует объединить в единый холдинг пассажирскую авиакомпанию Red Wings и грузовую SkyGates, а также Национальную службу санитарной авиации и лизинговую компанию «Авиакапитал-Сервис». В качестве управляющей компании нового холдинга рассматривается ИФК («Ильюшин Финанс Ко»), которая отвечает за восстановление и аренду подержанных отечественных самолетов. Об этом сообщили «Ъ» источники.