В Омске банкротят фирму, построившую дом для детей-сирот

Известно, что компания «Омскагрострой», основанная в сентябре 2007 года, специализировалась на возведении жилых и нежилых объектов. Иск о признании предприятия банкротом подало в суд областное Минимущество, ссылаясь на задолженность в 35,1 миллиона рублей. Региональные власти заявили о намерении взыскать эту сумму ещё в 2018 году. Поводом послужило исполнение госконтракта 2013 года: «Омскагрострой» построил трёхэтажный дом для выпускников детдомов в посёлке Черлак. Весной 2017 года часть фасада здания обрушилась, а экспертиза признала постройку аварийной. Александр Бурков, занимавший тогда пост губернатора, потребовал от подрядчика вернуть в казну 34 миллиона рублей, выплаченные по контракту. На протяжении 2019−2025 годов Минимущество вело судебные разбирательства с ООО «Омскагрострой» и его руководителями.