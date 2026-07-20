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В Омске банкротят фирму, построившую дом для детей-сирот

После завершения работ фасад рухнул, но подрядчик не вернул полученные деньги.

Источник: Om1 Омск

Арбитражный суд Омской области признал ООО «Омскагрострой» банкротом. Издание «Коммерческие вести» сообщает, ссылаясь на публикацию на портале ЕФРСБ конкурсного управляющего, что в отношении компании инициирована процедура конкурсного производства по упрощённой схеме, применяемой к отсутствующему должнику. Кредиторы могут заявить свои требования до 25 сентября 2026 года.

Известно, что компания «Омскагрострой», основанная в сентябре 2007 года, специализировалась на возведении жилых и нежилых объектов. Иск о признании предприятия банкротом подало в суд областное Минимущество, ссылаясь на задолженность в 35,1 миллиона рублей. Региональные власти заявили о намерении взыскать эту сумму ещё в 2018 году. Поводом послужило исполнение госконтракта 2013 года: «Омскагрострой» построил трёхэтажный дом для выпускников детдомов в посёлке Черлак. Весной 2017 года часть фасада здания обрушилась, а экспертиза признала постройку аварийной. Александр Бурков, занимавший тогда пост губернатора, потребовал от подрядчика вернуть в казну 34 миллиона рублей, выплаченные по контракту. На протяжении 2019−2025 годов Минимущество вело судебные разбирательства с ООО «Омскагрострой» и его руководителями.