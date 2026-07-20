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X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя у «Города 77» Николая Лаушкина

Один из крупнейших в России FMCG-ритейлеров — X5 — выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». Сумма сделки могла составить 500−600 млн руб. Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.

Один из крупнейших в России FMCG-ритейлеров — X5 — выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». Сумма сделки могла составить 500−600 млн руб. Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.

Основателем «Город 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у группы около 5 тыс. клиентов. Проданные компании специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Их совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.