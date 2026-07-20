Новые возможности: для бизнеса запускают программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств

Новый инструмент льготного кредитования запускается Корпорацией МСП в координации с Минэкономразвития России и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с совокупным лимитом 150 млрд руб. Программа распространяется на новые кредитные сделки, заключенные после утверждения ее условий. Получить льготное финансирование сроком до 1 года смогут компании из приоритетных отраслей, малые технологические предприятия, участники региональных программ повышения производительности труда, а также заемщики из регионов со средним уровнем реагирования вне зависимости от отрасли. Размер льготного оборотного финансирования одного заемщика в рамках нового направления — до 500 млн рублей, при этом общий объем сделок одного заемщика в рамках всех направлений программы стимулирования кредитования не может превышать 2 млрд рублей.