ЕАБР отмечает ускорение роста экономики Беларуси

По информации аналитиков банка, в первом полугодии 2026 года ВВП республики вырос на 1,5% после 1% в январе-мае.
«Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,6% после 7,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,1% после 1,5%», — говорится в сообщении.
В ЕАБР считают, что восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике.
По последним данным Белстата, объем валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 149,6 миллиарда белорусских рублей или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия 2025 года.
Ранее указом президента в Беларуси была поставлена цель добиться по итогам нынешнего года роста ВВП к году минувшему на уровне 2,8% (в сопоставимых ценах).