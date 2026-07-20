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ЕАБР отмечает ускорение роста экономики Беларуси

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рост экономики ускорился в Беларуси, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Источник: Sputnik.by

По информации аналитиков банка, в первом полугодии 2026 года ВВП республики вырос на 1,5% после 1% в январе-мае.

«Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,6% после 7,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,1% после 1,5%», — говорится в сообщении.

В ЕАБР считают, что восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике.

По последним данным Белстата, объем валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 149,6 миллиарда белорусских рублей или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия 2025 года.

Ранее указом президента в Беларуси была поставлена цель добиться по итогам нынешнего года роста ВВП к году минувшему на уровне 2,8% (в сопоставимых ценах).