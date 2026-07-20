Аграрии Хабаровского края внедряют в работу беспилотные технологии

Сельхозтоваропроизводители Хабаровского края активно внедряют новые технологии в свою работу. Так, при выращивании сои компания «Сервис-Агро» задействует беспилотный летательный аппарат. Применение дрона позволяет эффективнее засевать поля, а также обрабатывать посевные площади от сорняков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сельхозпредприятия в Хабаровском крае активно пользуются различными мерами государственной поддержки. Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия правительства региона, на сегодняшний день перед краем также стоят задачи по технической модернизации отрасли: приобретения современной техники и оборудования, оснащенных системами автопилотирования и автонавигации, а также агродронов.
Один из них — VECTOR AGR HD580 «Сервис-Агро» использует для обработки площадей, засеянных соей. БПЛА эффективен при опылении полей гербицидами, а также внесении удобрений. Применяют агродрон и для засеивания полей травой — будущим кормом для скота.
— Дрон поднимает емкость объемом 70 литров, этого хватает для обработки семи гектар за один вылет. Использование беспилотника для работ позволяет выполнять их быстрее и качественнее. Например, во время дождей техника в поле не может зайти: слишком влажно. Раньше, когда шли затяжные дожди, приходилось ждать их завершения, потом, когда земля подсохнет. Только после этого могла заехать техника для борьбы с сорняками. Теперь нет необходимости ждать, БПЛА помогает более быстро и эффективно работать, — рассказал специалист по сельскохозяйственным работам компании «Сервис-Агро» Кирилл Иваненко.