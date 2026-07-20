Аграрии Хабаровского края внедряют в работу беспилотные технологии

— Дрон поднимает емкость объемом 70 литров, этого хватает для обработки семи гектар за один вылет. Использование беспилотника для работ позволяет выполнять их быстрее и качественнее. Например, во время дождей техника в поле не может зайти: слишком влажно. Раньше, когда шли затяжные дожди, приходилось ждать их завершения, потом, когда земля подсохнет. Только после этого могла заехать техника для борьбы с сорняками. Теперь нет необходимости ждать, БПЛА помогает более быстро и эффективно работать, — рассказал специалист по сельскохозяйственным работам компании «Сервис-Агро» Кирилл Иваненко.