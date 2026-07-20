Продажи импортного виски выросли в России на 30%

После увеличения с начала 2026 года минимальной розничной цены на виски российские бренды дешевле зарубежных всего на 20−25%, отметили в группе Ladoga. Покупатель при прочих равных выбирает импорт, добавил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. По его мнению, в сознании потребителей российский виски все еще не выступает альтернативой шотландской или американской продукции.