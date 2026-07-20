Красноярск готовится к проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

«Они прошли уже более чем в 20 государствах, а в этом году к проекту присоединились Венесуэла, Иордания, Замбия, Мексика и Эфиопия. Совместно с Росмолодёжью впервые была проведена Всероссийская просветительская акция “Неделя БезОпасности”, объединившая около 7 тысяч участников», — рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.