Красноярск готовится к проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 сентября по 4 октября в Красноярске пройдет финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в отборе приняли участие представители более 40 стран. Среди них — Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун и Сенегал.
Во время финала в краевом центре пройдет более 60 мероприятий, разделенных на четыре потока — образовательный, профессиональный, спортивный и культурно-нравственный. Главной темой олимпиады станет использование искусственного интеллекта и современных технологий в сфере финансовой безопасности.
Большая часть событий традиционно пройдет на базе СФУ, в том числе «Олимпиада в красках», деловая программа и мастер-классы.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков добавил, что подготовка к событию началась сразу после завершения предыдущей олимпиады: «Весь год проводили профильные мероприятия, занятия со школьниками, готовили волонтёров, работали со студентами — программа развития финансовой культуры в крае активно реализуется».
В регионе уже прошли Международная летняя школа по финграмотности и всероссийская смена «ФинЗОЖ» на форуме ТИМ «Бирюса». Также в России и за рубежом продолжаются уроки по финансовой безопасности.
«Они прошли уже более чем в 20 государствах, а в этом году к проекту присоединились Венесуэла, Иордания, Замбия, Мексика и Эфиопия. Совместно с Росмолодёжью впервые была проведена Всероссийская просветительская акция “Неделя БезОпасности”, объединившая около 7 тысяч участников», — рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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