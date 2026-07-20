За год в сети электрозаправок красноярских энергетиков объем отпускаемого электричества вырос на 30%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.Проект «Россети Сибирь» и СГК «Сибирь заряжает» вывел Красноярск в лидеры среди городов России по числу зарядных станций. Совместные усилия энергетических кампаний создают фундамент для развития сети электрокаров и дальнейшего улучшения экологии мегаполиса. Согласно статистике, практически каждый владелец электромобиля в Красноярске пользуется созданной в рамках проекта инфраструктурой.
«Сибирь заряжает» — совместный проект компаний «Россети Сибирь» и СГК, направленный на развитие инфраструктуры для владельцев электромобилей. С 2022 года в краевом центре оборудовано 82 электрозарядных станции. Они расположены в ключевых точках притяжения жителей во всех районах города. Также СГК развивает в других городах, где отвечает за надежное теплоснабжение — Кемерово и Новосибирске.
По итогам первого полугодия 2026 года статистика проекта говорит о востребованности инфраструктуры. С января по июнь объем электроэнергии, потребленный владельцами электроавтомобилей на заправках сети в Красноярске, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, в июне 2026 года Красноярск вышел в топ-3 города страны по количеству автозаправок, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Согласно исследованию сервиса 2ГИС, в краевом центре начитывается 180 заправок для электромобилей. За год их число выросло на 7,8%. Таким образом, почти половина действующих электрозаправок в Красноярске работает в рамках проекта «Сибирь заряжает».
При этом стоимость зарядки транспортного средства в расчете на 100 км в рамках проекта «Сибирь заряжает» составляет 180 рублей при расчете расхода 18кВтч на 100 км. Согласно исследованию 2ГИС, Красноярск является городом с самой низкой ценой на такую услугу в стране — 10 ₽ за кВт/ч.
При реализации проекта специалисты «Россети Сибири» и СГК тщательно анализируют городские транспортные потоки и запросы жителей для размещения сети зарядных станций. В итоге созданная инфраструктура максимально полно учитывает потребности владельцев электротранспорта, делая зарядку доступной, как с точки зрения стоимости услуги, так и в плане расположения станций. По данным аналитического агентства «Автостат», в краевом центре насчитывается 1116 электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Согласно внутренней статистике проекта «Сибирь заряжает», практически все их владельцы являются клиентами сервиса красноярских энергетиков.
Михаил Козырев, главный эксперт департамента по развитию дополнительных услуг и сервисов «Россети Сибирь»: «Проект “Сибирь заряжает” является одним из примеров синергии, когда генерирующая и сетевая компании объединили усилия для внесения реального вклада в повышение уровня комфорта жизни горожан. Размещение зарядных станций во дворах жилых домов существенно повысило интерес к электромобилям. На сегодняшний день мы видим, что активное развитие зарядной инфраструктуры становится ключевым фактором роста количества электромобилей. Потребление электроэнергии на зарядных станциях “Россети Сибирь” и СГК неуклонно растет. Это доказывает эффективность и социальную значимость проекта, поэтому мы намерены продолжать совместно развивать электрозарядную инфраструктуру».
Игорь Загородний, руководитель программ развития СГК: «С момента запуска проекта “Сибирь заряжает” мы ставили перед собой глобальные цели и высокую планку — создать условия для развития парка электромобилей и подзаряжаемых гибридов, тем самым способствуя дальнейшему улучшению экологии Красноярска. За 5 лет реализации проект стал неотъемлемой частью городской культуры. Построенная и работающая инфраструктура проекта повышает комфорт от использования этого вида транспорта».
Отметим, на прошедшей в июне в Красноярске конференции «Выбираю чистый воздух» представители Минприроды России, краевой власти, научного сообщества признали выбросы от транспорта одной из системных экологических проблем. Согласно сводным расчетам Минприроды РФ, в 2025 году на транспорт приходится более 4 тыс. тонн выбросов в Красноярске. На 37 из 44 действующих в городе точек экологического наблюдения транспорт является одним из ключевых источников загрязнения. Участники конференции сошлись во мнении, что одним из способов минимизации воздействия транспорта — развитие электротранспорта, расширения парка автомобилей на газомоторном топливе.
Олег Бубновский, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь): «Принцип Компании — забота об экологии не должна заканчиваться у порога наших предприятий. Поэтому наряду с модернизацией производств, мы развиваем проекты в тех сферах, где наши компетенции и возможности объективно обеспечивают снижение нагрузку на среду: перевод частного сектора на электроотопление, развитие инфраструктуры для электротранспорта. Повышение экологического комфорта — системная работа. Только комплексные усилия в различных сферах дают экологический эффект, видный жителям».