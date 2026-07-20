За год в сети электрозаправок красноярских энергетиков объем отпускаемого электричества вырос на 30%

Отметим, на прошедшей в июне в Красноярске конференции «Выбираю чистый воздух» представители Минприроды России, краевой власти, научного сообщества признали выбросы от транспорта одной из системных экологических проблем. Согласно сводным расчетам Минприроды РФ, в 2025 году на транспорт приходится более 4 тыс. тонн выбросов в Красноярске. На 37 из 44 действующих в городе точек экологического наблюдения транспорт является одним из ключевых источников загрязнения. Участники конференции сошлись во мнении, что одним из способов минимизации воздействия транспорта — развитие электротранспорта, расширения парка автомобилей на газомоторном топливе.