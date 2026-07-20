Стоимость нефти марки Brent превысила 91 доллар на фоне конфликта США и Ирана

Однако удержать пиковые позиции сырью не удалось. К 07:00 по московскому времени Brent скорректировалась до 90,26 доллара за баррель, замедлив общий рост до 2,45 процента. Параллельно фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в августе прибавлял в стоимости 2,27%, торгуясь в районе 83,64 доллара за баррель.