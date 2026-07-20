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Стоимость нефти марки Brent превысила 91 доллар на фоне конфликта США и Ирана

Фьючерс на американскую нефть WTI торгуется в районе 83,64 доллара за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне превысила отметку в девяносто один доллар за баррель. Это произошло впервые с 11 июня 2026 года.

В ходе ночной сессии североморская смесь демонстрировала стремительный взлет. По данным на 01:27 по московскому времени, котировки Brent поднимались на 3,54%, достигнув рубежа в 91,22 доллара. Уже к 01:30 динамика ускорилась. Цена за баррель взлетела до 91,42 доллара (плюс 3,77%), что стало абсолютным максимумом утра понедельника, 20 июля.

Однако удержать пиковые позиции сырью не удалось. К 07:00 по московскому времени Brent скорректировалась до 90,26 доллара за баррель, замедлив общий рост до 2,45 процента. Параллельно фьючерс на американскую нефть WTI с поставкой в августе прибавлял в стоимости 2,27%, торгуясь в районе 83,64 доллара за баррель.

Такой взлет цен наблюдается после расширения ударов США и Ирана. Накануне иранские войска поразили важнейший объект нефтяной индустрии Кувейта, нанеся ему значительный материальный ущерб.

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