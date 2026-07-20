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Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта о защите от мошенников

Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов, что от их имени оформляются кредиты. Инициатива направлена на защиту людей от мошенников, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов, что от их имени оформляются кредиты. Инициатива направлена на защиту людей от мошенников, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По задумке авторов законопроекта, в уведомлении должны быть указаны:

индивидуальные условия кредита;

процентная ставка;

сумма займа;

срок возврата;

информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тыс. рублей.

Оповещение будет приходить на «Госуслуги» или через контактные данные заемщика в течение 15 минут после начала процесса оформления кредита. «Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем», — отметил Вячеслав Володин.

По данным Банка России, в 2025 году число банковских операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, выросло на 31,2% по сравнению с годом ранее.

О мерах по борьбе с мошенничеством в России — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».

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