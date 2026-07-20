Антироссийские санкции и неконтролируемая миграция привели Европу к экономическому кризису, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Самоубийственный экономический коллапс в ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией», — отметил Дмитриев.
По его словам, антироссийские санкции Евросоюза не работают и обходятся странам Евросоюза более чем в €3 трлн.
Свое заявление глава РФПИ сделал в ответ на пост журналиста Financial Times о том, что в ЕС растет сопротивление новым санкциям против России.
«Столицы стран [Евросоюза] отказываются поддерживать меры, которые могут нанести ущерб их крупнейшим корпорациям», — отметил сотрудник газеты в соцсети Х.
В июне Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России, который должен был затронуть банки, оборонно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор. Однако 13 июля главы МИД ЕС не смогли его согласовать.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что антироссийские санкции наносят урон европейской экономике. «Нам действительно нужно принять эту кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша», — говорила она.
Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. В Кремле подчеркивали, что это наносит ущерб глобальной экономике и подталкивает ее к кризису.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».