Калининградская область вошла в топ-30 регионов РФ по развитию ипотеки

В текущем рейтинге лидером четвёртый раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 17,7%, регион удерживает лидирующие позиции. За год в среднем 26 человек из тысячи экономически активного населения взяли ипотечный кредит. Это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране, и в 7,8 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Вторую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом чуть менее 26 кредитов на тысячу человек экономически активного населения, а третью — Якутия с результатом 24,9.