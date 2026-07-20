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Цена газа в Европе превысила $700 впервые с конца марта

Цена на газ в Европе по итогам торгов превысила $700 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE. Рост стоимости фиксируется с начала июля, то есть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена на газ в Европе по итогам торгов превысила $700 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE. Рост стоимости фиксируется с начала июля, то есть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 8:46 мск росла до €60,5 за МВт-ч, или $716 за 1 тыс. куб. м. С начала суток котировки выросли на 5%.

Иран и США снова начали обмениваться ударами с 8 июля. Стороны объявили недействительным меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне. За последние сутки США отчитались о новой волне атак на территорию Ирана, а Корпус стражей исламской революции — по американским военным объектам в Кувейте.

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