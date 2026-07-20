Цена газа в Европе превысила $700 впервые с конца марта

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 8:46 мск росла до €60,5 за МВт-ч, или $716 за 1 тыс. куб. м. С начала суток котировки выросли на 5%.
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