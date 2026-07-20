Цена газа в Европе превысила $700 впервые с конца марта

Цена на газ в Европе по итогам торгов превысила $700 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE. Рост стоимости фиксируется с начала июля, то есть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.