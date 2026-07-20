X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя за полмиллиарда рублей

Основателем «Города 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у группы около 5 тыс. клиентов. Проданные X5 фирмы специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.