Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя за полмиллиарда рублей

X5 выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». В периметр сделки вошли по 100% ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». Сумма сделки не раскрывается, но, по данным «Ъ», цена составила 500−600 млн руб.

X5 выкупил дистрибуторский бизнес алкогольной ГК «Город 77». В периметр сделки вошли по 100% ООО «Город 77», ООО «Эковайн» и ООО «Алко Норд». Сумма сделки не раскрывается, но, по данным «Ъ», цена составила 500−600 млн руб.

Основателем «Города 77» считается Николай Лаушкин. В общей сложности у группы около 5 тыс. клиентов. Проданные X5 фирмы специализируются на поставках алкоголя в центральных и северо-западных регионах России. Совокупная выручка в 2025 году составила 4,76 млрд руб., потеряв год к году 13,45%.

Активы будут интегрированы во франчайзинговую сеть «Около». Сейчас небольшие магазины часто не торгуют крепким алкоголем из-за сложностей с поиском поставщиков. Наличие собственного дистрибутора для них позволит X5 повысить стоимость франшизы.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Около” спиртного».